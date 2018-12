[LEAK] Date et information pour la démo (très) spéciale de Resident Evil 2 [LEAK] Date et information pour la démo (très) spéciale de Resident Evil 2

Souvent en rumeur, l'arrivée d'une démo jouable pour le remake de Resident Evil 2 se confirme plus que jamais avec la mise en ligne d'une fiche dédiée sur le Xbox Live, qui d'ailleurs va surprendre.



Car on ne parle pas d'une démo comme les autres mais d'un délire « one-shot » (et c'est même le nom de cette version d'essai) : vous pouvez continuer autant de fois que souhaité si vous mourrez mais vous n'aurez que 30 minutes en temps réel pour la terminer, avec qu'elle ne soit totalement inaccessible. Elle ne sera d'ailleurs disponible que du 11 au 31 janvier (le jeu sort lui le 25 janvier).



Comme une sorte de clin d'œil à la démo jouable de l'originale sur PS1, qui pouvait certes être jouée de manière illimitée, mais où le joueur avait constamment un compteur de 10 minutes pour arriver aussi loin qu'il pouvait.