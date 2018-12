Fighting Ex Layer montre ses prochains persos Fighting Ex Layer montre ses prochains persos

Arika nous propose quatre visuels, ce qui est peu, mais suffisant pour illustrer les trois protagonistes à venir en DLC pour Fighting Ex Layer durant le premier trimestre 2019. Sharon, supposée arriver en mars, sera livrée gratuitement. Des deux restants (Area et Terry Bogard), prévus d'ici la fin du mois de mai, l'un sera gratuit et l'autre payant, sans savoir lequel pour le moment.



D'ici là, l'équipe continuera de plancher sur du rééquilibrage avec des MAJ à venir en janvier et février.