Switch : Child of Light & Soldats Inconnus en boîte Switch : Child of Light & Soldats Inconnus en boîte

Disponible sur l'eShop Switch depuis quelques semaines, Child of Light (Ultimate Edition) et Soldats Inconnus vont apparemment bénéficier d'une version boîte sous forme d'un pack, ce dernier venant d'être référencé simultanément par plusieurs revendeurs en ligne dont Amazon et la Fnac.



Le prix sera de 39,99€, et on nous indique la date du 31 janvier 2019, même s'il est tout à fait possible qu'il s'agisse d'un placeholder.