Charts UK : les boosts de la mi-décembre Charts UK : les boosts de la mi-décembre

L'institut Chart-Track vient nous livrer l'un des derniers rapports de l'année, décrivant l'état d'un marché qui n'aura plus de sorties notables jusqu'en 2019 mais qui profite néanmoins de l'effet des fêtes (et des promotions) pour voir de nombreux boosts sur le marché physique :



- Red Dead Redemption 2 (+19%)

- FIFA 19 (+30%)

- Call of Duty : Black Ops 4 (+175%)

- Forza Horizon 4 (+135%)

- Spider-Man (+68%)



L'effet est le même pour les jeux Switch, exception faîte de Smash Bros qui ne pouvait évidemment faire mieux que sa semaine de lancement.



Notons enfin le retour de l'increvable Crash Trilogy.



1. Red Dead Redemption 2 (+1)

2. FIFA 19 (+1)

3. Call of Duty : Black Ops 4 (+4)

4. Super Smash Bros Ultimate (-3)

5. Mario Kart 8 Deluxe (=)

6. Spyro Reignited Trilogy (+2)

7. Battlefield V (-3)

8. Forza Horizon 4 (+9)

9. Spider-Man (+2)

10. Crash Bandicoot Trilogy (+2)