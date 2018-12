Fin de production pour les Nes & Snes Classics Fin de production pour les Nes & Snes Classics

En matière de rétro, Nes Classic et SNES Classic semblent avoir fait leur temps puisque Reggie Fils-Aimé vient d'annoncer auprès du Hollywood Reporter que la production avait cessé, laissant le stock en place s'écouler avant une mise au repos après plus de 10 millions de ventes (pour les deux modèles en cumulé).



On espère tout de même que cet arrêt permettra à Nintendo de se consacrer davantage à la gamme offerte par le service Nintendo Switch Online, où l'on ne trouve pour l'heure que des jeux Nes, sachant également qu'aucune feuille de route n'a encore été livrée pour les mois à venir (même les titres de janvier ne sont pas encore connus).



Pour le reste, ne soyez pas pressés : le boss de Nintendo US a également déclaré il y a quelques semaines que si une N64 Classic était parfaitement possible sur le papier, il n'y avait pour l'heure aucun plan à ce sujet.