Jump Force : quatre images pour Asta

Officialisé plus tôt dans la semaine, Asta de la franchise Black Clover a droit à ses quatre premiers visuels pour marquer son arrivée dans le futur Jump Force, en faisant le 29ème personnage d'un casting qui ratisse pour l'heure sur 12 licences.



Nul doute que Bandai Namco gonflera encore cette liste d'ici le lancement prévu le 15 février 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.