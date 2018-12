De nouvelles images pour Kingdom Hearts III De nouvelles images pour Kingdom Hearts III

Square Enix nous propose une nouvelle fournée de visuels pour Kingdom Hearts III qui vont aller piocher en vrac sur les niveaux Arendelle (La Reine des Neiges) et la Tour Mystérieuse (l'occasion de rencontrer Yencid ou encore le duo Tic & Tac), sans oublier la représentation de quelques membres de l'Organisation XIII.



La sortie reste attendue pour le 29 janvier en Europe (PS4 & One), soit encore six semaines pour que les retardataires avalent les principaux épisodes sortis à ce jour via les compilations uniquement disponibles sur PS4.