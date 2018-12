Japon : 120.000 PS Classic écoulées Japon : 120.000 PS Classic écoulées

Dans son dernier rapport (pour les ventes de la semaine dernière au Japon), Media Create indiquait quelques 75.000 ventes pour la PlayStation 4 mais ce ne fut pas la console Sony la plus vendue sur le moment puisqu'on apprend après coup que la PlayStation Classic a elle tapé environ 120.000 ventes.



C'est bien moins que la Famicom Mini (260.000), pire encore en comparant à la Super Famicom Mini (340.000) et reste à avoir quels étaient les objectifs du constructeur sur ce territoire, et donc le stock mis en place.



Rappelons d'ailleurs que comme souvent dans ce genre de cas, la liste des jeux différait quelque peu, avec notamment la présence de Arc the Lad, Armored Core, Parasite Eve et SaGa Frontier.