Smash Bros Ultimate : la MAJ 1.2.0 disponible

Quelques jours après son lancement, Super Smash Bros. Ultimate accueille déjà sa mise à jour 1.2.0 avec au programme quelques correctifs, notamment au niveau des matchs rapides en ligne où l'on nous assure que le système de matchmaking offrira des résultats davantage proches des options souhaitées, même si rien n'est jamais totalement garanti.



En plus de cela, on parle d'un rééquilibrage dans les phases « new challenger » et déjà quelques points de rééquilibrage concernant les personnages suivants : Link, Donkey Kong, Kirby, Luigi, Ice Climbers, Young Link, Olimar, Toon Link, Amphinobi, Pac-Man, Duck Hunt et Isabelle.



Petit bonus en passant : ceux qui possèdent une sauvegarde de Pokémon Let's Go débloqueront un Esprit associé.