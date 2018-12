Detroit a dépassé les 2 millions de ventes Detroit a dépassé les 2 millions de ventes

Sans livrer de chiffres au départ, David Cage avait affirmé il y a quelques mois que Detroit : Become Human bénéficiait du meilleur lancement à ce jour pour un titre Quantic Dream.



Et il aura fallu attendre cette fin d'année pour confirmer clairement ces dires : le compte Twitter PlayStation annonce que le titre a dépassé les 2 millions de ventes, sachant que ce chiffre a été validé à la fin octobre.



Il s'agit donc effectivement pour l'heure du jeu qui a le plus rapidement atteint ce quota pour le développeur, avec déjà la perspective de bientôt dépasser le total de Beyond Two Souls (2,8 millions), mais il restera davantage de travail à faire pour atteindre le record de Heavy Rain (5,3 millions). Notons tout de même que ces deux derniers ont bénéficié en cours de route d'un boost grâce aux remasters PS4.