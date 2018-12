Monster Boy s'offre un bon démarrage Monster Boy s'offre un bon démarrage

L'éditeur FDG Entertainment annonce que Monster Boy et le Royaume Maudit s'est vendu à 50.000 exemplaires pour la semaine de sa sortie, ce qui est pas mal du tout quand on sait que beaucoup de joueurs sont encore freinés par le prix (ce qui lui laisse une belle chance de grimper bien plus haut en cas de promo), également si l'on compare avec le remake Wonder Boy : The Dragon's Trap qui tournait à 100.000 au bout de six mois.



Le titre doit encore sortir sur PC d'ici quelques semaines, et l'éditeur n'a pas encore communiqué sur la répartition entre les différentes plates-formes.