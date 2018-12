Doom : une MAJ surprise sur Switch Doom : une MAJ surprise sur Switch

Tout comme pour Wolfenstein : The New Colossus, le studio Panic Button a souhaité revenir sur l'expérience de Doom version Switch en y apportant une MAJ surprise (1.2) pour fêter à sa manière les 25 ans de la franchise.



La MAJ rebondit donc sur les améliorations effectuées par la 1.1.1 avec un léger surplus de performance au niveau du frame-rate pour éviter certaines chutes, particulièrement en mode Dock. On en profite également pour accueillir une compatibilité avec la liste d'amis, ainsi qu'avec la fonction de capture de vidéo via la touche Share.