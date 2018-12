NPD (USA) : Top 10 des ventes du GameCube

Le mois dernier, l'institut NPD s'était lancé dans un trip rétro en publiant le top 10 des ventes US de plusieurs consoles old-gen de la PS1 à la Dreamcast en passant par la N64, la Saturn et la Game Boy Color. Si vous avez loupé tout ça, vous pouvez retrouver l'ensembleet aujourd'hui, on peut rajouter l'équivalent pour la (ou le) GameCube.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Notez que(le meilleur, évidemment) est 11ème, tandis queest 18ème.