Officiel : des remakes pour Panzer Dragoon 1&2 Officiel : des remakes pour Panzer Dragoon 1&2

Tranquillement sur son site, le groupe polonais Forever Entertainment annonce une collaboration officielle avec SEGA pour le développement de remakes pour Panzer Dragoon et Panzer Dragoon II Zwei, le premier prévu pour fin 2019 (on ignore les supports pour le moment).



On ne sait rien de plus pour le moment, si ce n'est que les graphismes seront forcément réactualisés, qu'il y aura quelques modifications pour moderniser l'expérience et que la présentation du premier remake tombera d'ici « quelques mois ».



D'ici-là, osons rappeler que vous pouvez toujours découvrir ou redécouvrir les joies de Panzer Dragoon Orta sur Xbox One via la rétrocompatibilité Classic.