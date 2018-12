UK : la Switch se renforce pour les fêtes UK : la Switch se renforce pour les fêtes

Après un début d'année assez difficile, la Switch s'envole pour les fêtes et en attendant d'avoir le compte-rendu complet, c'est du coté du Royaume-Uni qu'on ressent fortement les effets du pack Mario Kart 8 Deluxe (le jeu est « offert ») et le lancement de Super Smash Bros Deluxe : selon GamesIndustry, la console se serait vendu à 200.000 unités sur ce territoire sur les trois dernières semaines.



Pour bien saisir ce très bon résultat au regard d'un marché tout sauf acquis, il faut savoir que sur ces 8 premiers mois de vie, la Switch ne s'était écoulée qu'à environ 300.000 unités. Avec les résultats actuels, et alors qu'il reste deux semaines jusqu'à noël, le parc installé serait d'environ 1,2 million (estimation).