UK : lancement explosif pour Smash Bros

Avec de l'avance, comme souvent en cas de sortie événementielle, l'institut Chart-Track déboule avec quelques heures d'avance pour signaler l'énorme carton de Super Smash Bros Ultimate :



- Meilleur lancement d'un jeu sur Switch, éclipsant d'une pichenette celui de Pokémon Let's Go (les deux versions combinées).

- Meilleur lancement pour la licence Smash Bros.

- Faute de chiffres : +302 % par rapport au lancement de l'épisode U, +233 % face à celui sur 3DS, et +62,5 % si on fait la comparaison avec l'épisode Wii.

- Et tout cela sans compter le dématérialisé.



- Mario Kart 8 Deluxe profite d'un boost de 45 %.

- Chute de 61,5 % des ventes de Just Cause 4 par rapport au 3, et plus mauvais lancement de la série (là encore, sans compter le démat).



1. Super Smash Bros Ultimate (N)

2. Red Dead Redemption 2 (=)

3. FIFA 19 (-2)

4. Battlefield V (=)

5. Mario Kart 8 Deluxe (+4)

6. Just Cause 4 (N)

7. Call of Duty : Black Ops 4 (-4)

8. Spyro Reignited Trilogy (-2)

9. Pokémon Let's Go Pikachu (-2)

10. Fortnite (=)