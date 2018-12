Dragon Quest XII déjà à l'esprit, mais patience Dragon Quest XII déjà à l'esprit, mais patience

Alors qu'on devrait enfin prendre des nouvelles de Dragon Quest XI S (version Switch donc) le 22 décembre, Yuji Horii s'est présenté à un récent panel de développeurs, présidait par Akihiro Hino de Level-5.



Ce dernier, assez taquin, l'a interrogé sur l'avancée du futur Dragon Quest XII pour avoir comme réponses que les premiers « mots-clés » de cette nouvelle aventure était déjà dressée, Horii s'occupant toujours du scénario et de la conception globale, étant visiblement satisfait de la réception de DQXI sur la narration mais cherche cette fois à surprendre du coté des système de jeu. Il le disait d'ailleurs au moment du lancement japonais de Dragon Quest XI : ce chapitre marque à la fois une fin et un nouveau départ pour la licence.



Mais il n'en dira pas plus, car de l'écriture actuelle au développement concret jusqu'à la sortie, il se passera encore « de nombreuses années », ce qui peut toujours reprendre Hino, l'homme spécialisé dans la surexploitation d'IP.