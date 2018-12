Just Cause 4 : Avalanche prépare ses patchs Just Cause 4 : Avalanche prépare ses patchs

Après d'énormes couacs techniques sur le troisième épisode, le regard était posé sur Just Cause 4, particulièrement dans les versions consoles, et s'il en ressort qu'il y a du mieux, tout est loin d'être parfait avec notamment du bricolage pour au moins assurer sur le frame-rate comme le démontre les résolutions dynamiques, où l'on peut descendre à du 720p sur les modèles standards de PS4 & One.



Et comme il est aujourd'hui de coutume, c'est donc après le récent lancement que les choses vont se corriger, avec une feuille de route publiée par Avalanche qui compte améliorer la qualité visuelle sur les différents supports, offrir une option d'activation pour le flou cinétique (tout en l'améliorant), corriger les problèmes de textures parfois aberrants pour un titre de fin de génération, modifier la luminosité des cinématiques et enfin s'attarder sur le popping qui fait clignoter la jungle comme jamais quand vous vous déplacez dans les airs.



Pas un mal donc, même si une fois de plus, ceux qui y jouent depuis la sortie (et qui l'ont peut-être déjà terminé) en ressortiront avec un avis mitigé.