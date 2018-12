Game Awards : les récompensés de l'édition 2018 Game Awards : les récompensés de l'édition 2018

Entre deux annonces et vidéos, les Game Awards ont délivré leurs multiples récompenses avec comme on s'y attendait un Red Dead Redemption 2 largement vainqueur en terme de statuettes, ce qui n'a pas empêché God of War de s'octroyer la médaille principale.



(En gras les récompensés)



Catégorie Jeu de l'Année

- Assassin's Creed Odyssey

- Celeste

- God of War

- Spider-Man

- Monster Hunter World

- Red Dead Redemption 2



Catégorie Meilleur Suivi

- Destiny 2 : Forsaken

- Fortnite

- No Man's Sky

- Overwatch

- Rainbow Six Siege



Catégorie Meilleur Studio

- A Way Out (Hazelight)

- Detroit : Become Human (Quantic Dream)

- God of War (Sony Santa Monica)

- Spider-Man (Insomniac Games)

- Red Dead Redemption 2 (Rockstar)



Catégorie Meilleure Narration

- Detroit : Become Human

- God of War

- Life is Strange 2

- Spider-Man

- Red Dead Redemption 2



Catégorie Meilleure Direction Artistique

- Assassin's Creed Odyssey

- God of War

- Octopath Traveler

- Red Dead Redemption 2

- Return of the Obra Dinn



Catégorie Meilleure Bande-Son

- Celeste

- God of War

- Spider-Man

- Ni No Kuni II

- Octopath Traveler

- Red Dead Redemption 2



Catégorie Meilleur Sound-Design

- Call of Duty : Black Ops 4

- Forza Horizon 4

- God of War

- Spider-Man

- Red Dead Redemption 2



Catégorie Meilleur Doublage

- Bryan Dechart (Connor dans Detroit : Become Human)

- Christopher Judge (Kratos dans God of War)

- Melssanthi Mahut (Kassandra dans Assassin's Creed Odyssey)

- Roger Clark (Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2)

- Yuri Lowenthal (Peter Parker dans Spider-Man)



Catégorie Meilleur Impact

- 11-11 Memories Retold

- Celeste

- Florence

- Life is Strange 2

- The Missing



Catégorie Meilleur Jeu Indépendant

- Celeste

- Dead Cells

- Into the Breach

- Return of the Obra Dinn

- The Messenger



Catégorie Meilleur Jeu Mobile

- Donut County

- Florence

- Fortnite

- PUBG

- Reigns : Game of Thrones



Catégorie meilleur jeu VR/AR

- Astro Bot

- Beat Saber

- Firewall Zero Hour

- Moss

- Tetris Effect



Catégorie Meilleur Jeu Action

- Call of Duty Black Ops 4

- Dead Cells

- Destiny 2 Forsaken

- Far Cry 5

- Mega Man 11



Catégorie Meilleur Jeu Action/Aventure

- Assassin's Creed Odyssey

- God of War

- Spider-Man

- Red Dead Redemption 2

- Shadow of the Tomb Raider



Catégorie Meilleur RPG

- Dragon Quest XI

- Monster Hunter World

- Ni No Kuni II

- Octopath Traveler

- Pillars of Eternity II



Catégorie Meilleur Jeu de Combat

- BlazBlue Cross Tag Battle

- Dragon Ball FighterZ

- Soul Calibur VI

- Street Fighter V Arcade Edition



Catégorie Meilleur Jeu Familial

- Mario Tennis Aces

- Nintendo Labo

- Overcooked 2

- Starlink : Battle for Atlas

- Super Mario Party



Catégorie Meilleur jeu tactique/stratégique

- The Banner Saga 3

- Battletech

- Frostpunk

- Into the Breach

- Valkyria Chronicles 4



Catégorie Meilleur Jeu de Courses & Sport

- FIFA 19

- Forza Horizon 4

- Mario Tennis Aces

- NBA 2K19

- PES 2019



Catégorie Meilleur Jeu Multi

- Call of Duty : Black Ops 4

- Destiny 2 Forsaken

- Fortnite

- Monster Hunter World

- Sea of Thieves



Catégorie Meilleur jeu eSport

- Counter Strike GO

- DOTA 2

- Fortnite

- League of Legends

- Overwatch