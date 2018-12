Dragon Age 4 confirmé, et c'est tout

Un leak de plus qui s'officialise : le prochainest en chantier, avec comme unique nom de code « The Dread Wolf Rises », et on se contentera donc de ce teaser pas bien utile.On rappelle que le très renseigné Kotaku a fait savoir que l'annonce n'a pour but que de rassurer les fans, et qu'il s'agit probablement d'un projet Next-Gen pas prévu avant 2021, au mieux.