[LEAK] Une démo de Devil May Cry 5 (sur Xbox One) [LEAK] Une démo de Devil May Cry 5 (sur Xbox One)

Petit leak à quelques heures des Game Awards : un trailer de Devil May Cry 5 (montrant pour la première fois du gameplay pour V) va permettre d'annoncer la mise en ligne d'une démo jouable exclusivement sur Xbox One... et accessible dès demain !



De quoi faire plaisir aux fans et l'on se doute que joueurs PC et PlayStation 4 y auront droit par la suite, ou en tout cas d'ici la sortie prévue en mars prochain.