[Rappel] Les Game Awards à 02h30 [Rappel] Les Game Awards à 02h30

Nous approchons des Game Awards et un dernier rappel ne fera pas de mal pour que les plus courageux tiennent jusqu'à 02h30, moment où le show de deux heures démarrera pour nous assener de publicités récompenses, de vidéos inédites et surtout de « World Premieres », avec au moins 10 nouveaux titres à annoncer.



Parmi les choses signées d'avance, on sait qu'on aura les choses suivantes :

- Nouveau projet d'Obsidian (Take-Two)

- Nouveau trailer d'Anthem

- Nouveau trailer de Rage 2

- Présentation de Ancestors

- Une annonce sur Far Cry

- Une annonce « spéciale » de la part de Microsoft



Les rumeurs les plus insistantes évoquent elles l'annonce de Alien Blackout, la révélation rapide du prochain Dragon Age, les officialisations de Crash Team Racing et Mortal Kombat XI, ainsi qu'un mot sur la franchise Metroid (probablement la Trilogy Switch, mais on espère aussi le 4).