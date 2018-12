Xbox Game Pass : Microsoft veut son service d'abonnement sur ''tous les appareils'' Xbox Game Pass : Microsoft veut son service d'abonnement sur ''tous les appareils''

Lors d'une nouvelle conférence très business du coté de San Francisco, Phil Spencer (le boss de Xbox donc) a déclaré voir les choses en grand concernant le service Xbox Game Pass, et même en très grand. GameSpot a rapporté les propos et il en ressort que le but pour Microsoft est, après la Xbox One et le PC, de fournir un jour ce système d'abonnement sur… « tous les appareils ».



Alors derrière ce terme, il est forcément difficile d'imaginer ce type de service sur une console estampillée Sony ou Nintendo, et on pense plus légitimement au projet xCloud qui permettra notamment de tâter le catalogue de la machine depuis n'importe quel appareil connecté, à commencer par les smartphones et tablettes comme le montrait une démo technique de Forza Horizon 4.



Dans ce secteur en croissante lente mais certaine, Microsoft cherche donc à avancer ses pions pour l'avenir avec qu'un jour, ce modèle commercial soit accessible « non pas à des centaines de millions de personnes » mais « des milliards ». Carrément. Spencer estime notamment que dans un monde où le très grand public a pris l'habitude des modèles F2P (notamment sur mobile), un système d'abonnement restera toujours un meilleur argument que d'essayer de vendre des jeux à l'unité.