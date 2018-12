Mike Laidlaw : de Bioware (Dragon Age) à Ubisoft Mike Laidlaw : de Bioware (Dragon Age) à Ubisoft

Alors qu'on s'approche apparemment d'une officialisation du prochain Dragon Age, Bioware doit actuellement faire avec l'absence d'un poids lourd de la franchise : concepteur principal des deux premiers épisodes et directeur créatif de Dragon Age Inquisition, Mike Laidlaw a quitté le studio et plus globalement Electronic Arts après que l'éditeur ait souhaité faire de la franchise un jeu à service, à l'instar d'Anthem (on ignore d'ailleurs si ça reste actuellement l'orientation choisie).



Et si on reparle de cet homme, c'est parce qu'on apprend qu'il a désormais un nouvel employeur, à savoir Ubisoft puisque désormais au coeur de la filiale québécoise, celle qui s'est occupée du récent Assassin's Creed Odyssey.



Mike Laidlaw fait d'ailleurs savoir être actuellement en train de plancher sur un nouveau projet.