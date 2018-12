PS4 : une nouvelle promotion au Japon pour survivre durant les fêtes PS4 : une nouvelle promotion au Japon pour survivre durant les fêtes

Face à une Switch déjà en rouleau-compresseur depuis quelques semaines, la PlayStation 4 a bien du mal à assurer la cadence sur le territoire japonais, la faute notamment à l'absence de poids lourds, exception faite de Judge Eyes dans quelques jours.



Du coup, en attendant le mois prochain qui aura déjà un tout autre aspect (KH3, RE2, Tales of Vesperia), la firme tente de sauver les meubles avec une promotion exceptionnelle : de demain au 6 janvier, le modèle standard baisse de 5000 yens (environ 40€) et vous pouvez repartir gratuitement avec deux jeux dématérialisés en bonus à choisir parmi la quasi-totalité des jeux first-party, même le récent Spider-Man.



On verra la semaine prochaine si l'offre a un effet dans les charts.