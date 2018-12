Ubisoft : du Far Cry pour les Game Awards

Et hop, un autre retour sur les rumeurs et possibilités des Game Awards, où l'on a même droit à du concret puisque Ubisoft tease officiellement une annonce de la licence, dont le cinquième épisode a pourtant moins d'un an.On imagine donc assez mal un, donc pourquoi pas un nouveau spin-off façonetDu coup, petite MAJ de la liste.Officiellement :- Nouveau projet d'Obsidian (Take-Two)- Nouveau trailer d'- Nouveau trailer de- Présentation de- Une annonce surEn rumeur :(et/ouIls n'y seront pas :- Le nouveau projet de Rocksteady- Cyberpunk2077- Le nouveau projet de Warner Montréal- The Last of Us IIEt au cas où :- Randy Pitchford (Gearbox) s'amuse à faire des tweets avec plein de « 3 ».- 20th Century Fox vient de déposer la marque Avatar : Pandora Rising pour le domaine JV.- Phil Spencer annonce sa présence.- Nintendo a tweeté sur le show, sans dire vraiment s'ils auront quelque chose (mais on imagine que oui)