[UP] Epic dévoile Fortnite Creative en vidéo

Et un leak de plus du coté des Game Awards : l'un des Youtubers en vogue autour de(Lachlan) n'a semble t-il pas trop compris ce que voulait dire le terme « embargo » et s'est donc empressé de balancer tout ce qu'il avait vu chez Epic après une invitation pour jouer à un nouveau mode de jeu.Et on ne parle d'ailleurs pas d'un simple mode mais carrément d'une troisième version puisque, après(la version de base en PVE) et(qu'on ne présente plus), l'éditeur compte donc annoncer durant l'event, un pur sandbox façonoù vous pourrez faire ce que bon vous semble, même y créer des modes PVP.La sortie arriverait dans la foulée de l'annonce, donc en fin de semaine.- Pris de court, Epic confirme officiellement le projet avec ce trailer.- Le titre sera accessible tout d'abord aux détenteurs du pass Saison 7 dedès demain (avec possibilité d'inviter jusqu'à 15 potes) avant d'être ouvert à tous dès le 13 décembre.