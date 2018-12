Trop occupé par Fortnite et son propre Store, Epic lâche doucement Unreal Tournament Trop occupé par Fortnite et son propre Store, Epic lâche doucement Unreal Tournament

Visiblement trop occupé sur plus rentable depuis quelques temps, Tim Sweeney (boss d'Epic Games) a lâché à demi-mots que la carrière du nouvel Unreal Tournament, toujours en accès anticipé, avait visiblement du plomb dans l'aile et n'est d'ailleurs « plus en développement actif », ce qui signifie que les MAJ déjà peu nombreuses risquent encore de se raréfier… jusqu'à la mort ? Un cas pas si nouveau chez l'éditeur, Paragon ayant connu la même destinée il y a environ un an.



Il faut dire que l'éditeur a depuis quelques temps placé ses pions sur du concret, avec bien évidemment Fornite qui continue d'être l'un des patrons du marché, en rajoutant la future mise en place de l'Epic Games Store, nouveau concurrent à Steam qui exploitera la gourmandise de ce dernier pour en faire un argument : Epic ne prendra que 12 % des revenus (contre 30 % chez Valve).