VentureBeat : Dragon Age 4 sera bien officialisé durant les Game Awards, mais...

Rebondissant sur les propos de Bioware, Venturebeat a fait parler ses sources pour nous apprendre que Dragon Age 4 sera bien présent aux Game Awards, même s'il y a malheureusement un gros « mais ».



Car la confirmation sera à la mode « Bethesda », c'est à dire une simple officialisation (peut-être un petit trailer CGI voir juste un logo) car le projet serait resté en gestation un long moment et en est actuellement encore au début de son développement avec, selon les plans d'EA, une sortie « dans au moins trois ans », donc 2021 voir 2022. Autant dire qu'à l'instar de The Elder Scrolls VI, on parle là d'un projet exclusivement Next-Gen.



Toujours selon les sources de Venturebeat, cette annonce avec une large avance serait un souhait du producteur exécutif qui tient à prouver aux fans que la licence n'est pas oubliée.