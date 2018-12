Battle Princess Madelyn : petit report sur Switch

Retard de dernière minute pour la version Switch dequi n'arrivera finalement pas ce jeudi mais la semaine prochaine (13 décembre) à cause d'un « problème technique mineur », et il en sera du coup de même pour notre test.Pas de changement en revanche concernant les versions PC, PlayStation 4 et Xbox One, sans oublier celles sur Wii U & PS Vita qui attendront néanmoins début 2019.