[Rumeur] Crash Team Racing aux Game Awards [UPDATE : et pas de The Last of Us II]

On pensait à une simple rumeur de plus venu des abysses de 4chan, mais c'est maintenant Eurogamer qui confirme à son tour que le remaster de Crash Team Racing sera (enfin) officialisé durant les Game Awards qui se dérouleront dans la nuit de jeudi à vendredi.



Du coup, petite MAJ de la liste.



Officiellement :

- Nouveau projet d'Obsidian (Take-Two)

- Nouveau trailer d'Anthem

- Nouveau trailer de Rage 2

- Présentation de Ancestors



En rumeur :

- Alien Blackout

- Dragon Age

- Mortal Kombat XI

- Metroid Prime 4

- Crash Team Racing

- Un ou plusieurs jeux Sony



Ils n'y seront pas :

- Le nouveau projet de Rocksteady

- Cyberpunk2077

- Le nouveau projet de Warner Montréal

- The Last of Us II



Et au cas où :

- Randy Pitchford (Gearbox) s'amuse à faire des tweets avec plein de « 3 ».

- 20th Century Fox vient de déposer la marque Avatar : Pandora Rising pour le domaine JV.