Fortnite : la fusion de comptes reportée Fortnite : la fusion de comptes reportée

A quelques jours du coup d'envoi de la Saison 7 (avec le pass qui va avec), Epic Games fait savoir que le système de fusion des comptes dans Fortnite aura du retard, chose qu'on avait légèrement deviné puisque prévu de base en novembre.



Annoncée depuis la destruction des barrières restrictives de Sony, cette nouveauté permettra donc de réunir en un seul les comptes enregistrés sur divers supports afin de pouvoir récupérer la totalité de son historique, ses skins et son porte-monnaie de V-Bucks, et ce afin de ne plus être confronté à la problématique d'associer son compte à la PS4 au risque de redémarrer à zéro sur One & Switch.



Donc finalement, vu que ça semble assez compliqué à mettre en place, Epic fait savoir qu'il faudra patienter jusqu'au début d'année prochaine pour accéder pleinement à cette fonctionnalité.