PlayStation Awards : et les vainqueurs sont...

Quelques jours avant les Game Awards et comme chaque année, Sony Japan/Asia lançait ses propres PlayStation Awards qui n'ont pas pour but de dresser l'actualité pour les mois à venir mais juste récompenser les derniers champions des ventes en combinant PS4/Vita/PS3.



Et le grand vainqueur est bien évidemment Monster Hunter World qui s'octroie le prix du « Quadruple Platinum », soit quatre millions d'exemplaires écoulés uniquement sur PlayStation 4 au Japon et en Asia, chose qui est loin d'être commun pour le constructeur qui n'a délivré cette médaille que deux autres fois : une sur PS1 (Dragon Quest VII) et une sur PSP (Monster Hunter 3rd).



Les titres qui ont dépassé le million cette année :

- The Last of Us Remastered

- Persona 5



Les titres qui ont dépassé les 500.000 :

- Call of Duty WWII

- Gran Turismo Sport

- JP Pro Baseball 2018

- PES 2018

- Super Robot Taisen V

- God of War

- Spider-Man



(Note :

Les enregistrements s'arrêtent début octobre, d'où l'absence de Black Ops 4 qui viendra récupérer son prix l'année prochaine.)



Les prix d'appréciation du public :

- Assassin's Creed Odyssey

- Dark Souls Remastered

- Detroit Become Human

- Dragon Quest XI

- Fortnite

- God of War

- The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV

- Spider-Man

- Monster Hunter World

- Yakuza Kiwami 2