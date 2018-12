Samurai Warriors 4 DX annoncé sur PS4 & Switch Samurai Warriors 4 DX annoncé sur PS4 & Switch

Jamais avare pour sortir de nouvelles versions de ses Musô, Koei Tecmo annonce donc une version « DX » de Samurai Warriors 4 qui reviendra donc sur PlayStation 4 le 14 mars 2019 (au Japon), mais également pour la première fois sur Nintendo Switch. Probable que PC & One seront concernés pour un lancement occidental mais il faudra attendre le communiqué pour vérifier cela.



Cette édition qui inclura les quelques 150 DLC (et ouais) aura droit en passant à un collector pour l'équivalent de 120€ HT avec un artbook de 64 pages, une OST sur 4 CD/DVD (y a les clips aussi) et un gros set de 144 cartes postales pour décorer votre mur.



Notons que tout cela ne semble avoir aucun rapport avec l'annonce qui doit tomber le 6 décembre, le site teaser restant actif.