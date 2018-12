Charts UK : Darksiders 3 face à la réalité Charts UK : Darksiders 3 face à la réalité

Faute de grosses sorties post-Black Friday, les choses ne changent pas beaucoup du coté du Royaume-Uni avec toujours les têtes d'affiche du moment, avec un top 5 qui ne sera bousculé que par l'arrivée de Smash Bros en fin de semaine.



On notera tout de même que :



- Darksiders III démarre très mal (32ème place) et fait 84 % de moins que le deuxième épisode, même si on continue de dire que le dématérialisé a bien plus d'importance aujourd'hui qu'il y a six ans

- Forza Horizon 4 fait actuellement mieux que le troisième (+18 %, et avec une semaine de moins au compteur).

- Spider-Man continue de faire dans la performance et devrait selon GamesIndustry bientôt dépasser le total de Uncharted 4 (UK) pour devenir l'exclusivité la mieux vendue de la PS4.

- Pokémon Let's Go fait dans le maintien : trois semaines après sa sortie, le niveau de ventes est sensiblement le même (-8%) que X & Y malgré un parc de machines moins élevé que la 3DS à cette époque.



1. FIFA 19 (=)

2. Red Dead Redemption 2 (+1)

3. Call of Duty : Black Ops 4 (-1)

4. Battlefield V (=)

5. Forza Horizon 4 (=)

6. Spyro Reignited Trilogy (+3)

7. Pokémon Let's Go Pikachu (+1)

8. Assassin's Creed Odyssey (+3)

9. Mario Kart 8 Deluxe (+1)

10. Fortnite (+2)