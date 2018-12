Face à la nouvelle politique de Sony, Senran Kagura 7EVEN va devoir s'adapter Face à la nouvelle politique de Sony, Senran Kagura 7EVEN va devoir s'adapter

Vous avez déjà eu vent de la nouvelle politique de Sony (terminé les séquences « trop » sexualisées dans les jeux) et ça fait forcément des remous dans l'industrie japonaise qui comment à se poser quelques questions.



Dans le cas de Dead or Alive Xtreme 3 : Scarlet, on s'en sort avec une petite censure sur PS4 tout en maintenant les choses à l'identique sur Switch, mais chez Marvelous et son Senran Kagura 7EVEN, c'est déjà plus compliqué par le statut d'exclusivité PS4.



En effet, annoncé en été 2017 et normalement prévu pour ces fêtes au Japon, ce nouvel épisode canonique ne peut plus être lâché dans la nature et a besoin d'un léger ravalement de façade pour correspondre aux nouvelles restrictions imposées comme le déclare son producteur Kenichiro Takaki :



« Récemment, les réglementations en matière de représentation sexuelle se sont renforcées, et nous devons maintenant faire les choses de manière à ce qu'il n'y ait pas de malentendu. Pour certains points, c'est plus difficile que ça ne l'a jamais été et compte tenu de cela, je pense que le jeu va prendre un peu de temps. »



Et Marvelous connaît maintenant son sujet : Senran Kagura Burst Re:Newal (sorti au Japon avant la mise en place des restrictions) sera censuré sur PS4 lors de son lancement en occident, contrairement à la version Steam.