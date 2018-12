The Game Awards : le point sur les rumeurs The Game Awards : le point sur les rumeurs

Rumeurs et déclarations officielles se poursuivent pour les Game Awards qui se tiendront la semaine prochaine dans la nuit du 6 au 7 décembre, avec désormais l'annonce probable d'un Mortal Kombat XI (selon 4chan donc ça vaut ce que ça vaut) et le démenti officiel de Rocksteady quant à sa présence pour le show.



On rajoutera à cela que l'événement se voulant dépasser le cadre du JV, la présence à la présentation des Duffer Brothers (Stranger Things : Saison 3) et des Russo Brothers (Avengers 4) pourrait créer la surprise coté bande-annonces.



Officiellement :

- Nouveau projet d'Obsidian (Take-Two)

- Nouveau trailer d'Anthem



En rumeur :

- Alien Blackout

- Dragon Age

- Mortal Kombat XI

- Un ou plusieurs jeux Sony



Démenti :

- Le nouveau projet de Rocksteady



Et au cas où :

- Randy Pitchford (Gearbox) s'amuse à faire des tweets avec plein de « 3 ».

- 20th Century Fox vient de déposer la marque Avatar : Pandora Rising pour le domaine JV.