Finalement, Game Freak pourrait maintenir la connexion avec Pokémon Go dans la série

Léger retournement de veste du coté de Game Freak qui nous annonce par l'intermédiaire de son directeur Junichi Masuda que, réflexion faite, la connexion avec Pokémon Go pourrait bien être de retour dans les prochains épisodes de la saga « si la réception est bonne ». Et elle l'est visiblement au regard des ventes de Pokémon Let's Go.



Let's Go que Masuda tient à considérer comme un chapitre canonique et non un spin-off malgré son orientation, ce qui ne change rien au fait que la 8G à venir en 2019 devrait revenir aux bases de la série en terme de profondeur et de système de capture.



Si la connexion est confirmée pour l'épisode à venir, elle devrait de toute manière être plus limitée que pour celui disponible : Pokémon Go n'est actuellement qu'au début de la 4G, et n'aura probablement pas dépassé la cinquième d'ici un an.



Note :

Quand on parle de connexion avec Go, on ne parle pas du gameplay mais évidemment de la possibilité de transférer des bestioles et gratter divers bonus en passant.