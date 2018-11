Life is Strange 2 : l'épisode 2 attendra janvier Life is Strange 2 : l'épisode 2 attendra janvier

Square Enix et Dontnod annoncent au peuple que le deuxième chapitre de Life is Strange 2 arrivera courant janvier 2019, ce qui provoque déjà une grogne chez les joueurs qui constatent un écart de quatre mois avec le premier épisode, ce qui n'est jamais idéal pour suivre un scénario, même s'il reste toujours la solution habituelle : attendre tout simplement que tout soit disponible en esquivant les spoils.



Le développeur se justifie lui sur le fait que Life is Strange 2 est plus ambitieux que le premier, donc réclame davantage de temps, et promet en outre d'en dire plus à la mi-décembre.