[Rumeur] Dragon Age 4 aux Game Awards ?

Dans un nouveau billet sur le blog de Bioware où l'homme fait part de toute la passion qui anime l'équipe envers Anthem, Casey Hudson a lâché une petite phrase qui fait plaisir : Dragon Age (dot le quatrième épisode a déjà été sous-entendu à de nombreuses reprises) est toujours une franchise importante pour le studio qui nous invite à patienter jusqu'au mois prochain, rajoutant qu'ils n'ont pas besoin de spécifier « où » regarder.



A moins d'une surprise, on comprend donc qu'il va falloir s'attendre à quelque chose pour les Game Awards, où Anthem sera justement présent comme on l'annonçait il y a quelques heures.





UPDATE

- Juste pour information et sans savoir s'il y aura un lien, Bioware a interrogé (en 2016) la communauté pour savoir s'ils seraient intéressés pas un spin-off de Dragon Age à la sauce tactics façon XCOM/Fire Emblem.