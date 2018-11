Cinéma : déjà un scénariste pour Call of Duty 2 + des nouvelles du film Gears of War Cinéma : déjà un scénariste pour Call of Duty 2 + des nouvelles du film Gears of War

Comme le montre leur rythme de production JV, Activision Blizzard voit plus loin que ce que l'on possède déjà et serait donc déjà en train de placer ses premières pierres pour le film Call of Duty 2… alors qu'on n'a pas encore vu le moindre bout du premier.



C'est le groupe Variety qui rapporte en effet que Activision fait appel à Joe Robert Cole (Black Panther) pour rédiger le script de cette suite, sans même savoir qui s'occupe de celui du premier dont le chantier sera lancé l'année prochaine (pas de date de sortie pour le moment).



Pendant ce temps et dans le même domaine cinématographique, on apprend du coté d'Universal que l'adaptation de Gears of War a également un scénariste : F.Scott Frazier, auteur de Collide et xXx 3, deux films qui n'ont pas vraiment marqué l'histoire, mais qui ont plein de scènes d'action (argument visiblement suffisant).