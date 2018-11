Path of Exile finalement reporté sur PS4

Grinding Gear Games avait parfaitement su jouer du bad-hype autour d'un certainpour, dans la foulée, remettre en avant sonen annonçant la sortie d'une version PlayStation 4 pour début décembre.Sauf que la réalité a repris ses droits et le studio revient faire un mea-culpa pour expliquer que le chantier était trop conséquent pour les prévisions annoncées et que réflexion faite, ça arrivera finalement pour février 2019 avec toute l'optimisation souhaitée.La nouvelle extension reste elle prévue pour le 7 décembre sur PC, puis trois jours plus tard sur Xbox One.