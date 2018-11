Obsidian donne RDV aux Game Awards Obsidian donne RDV aux Game Awards

Environ une dizaine de nouveaux jeux seront à découvrir lors des Game Awards dans la nuit du 6 au 7 décembre, et après Alien Blackout en rumeur insistante, on a cette fois du concret : le prochain projet d'Obsidian y sera, qui on le rappelle :



- Est toujours en partenariat avec Take-Two

- Fera partie de la gamme Private Division (soutien des indés)



En faisant la pêche aux informations via LinkedIn et autres, on sait au moins qu'il s'agira d'un action-RPG à la troisième personne prévu sur PC et consoles et que ça devrait avoir une patte assez « Fallout-esque » (mais dans l'espace), ce qui n'étonnera point puisqu'on retrouve derrière ce projet deux des têtes pensantes de Fallout et Fallout 2.



N'oublions pas enfin qu'il s'agira du dernier projet d'Obsidian à faire appel à un tiers, le studio ayant été racheté par Microsoft.