Anthem : une possibilité de cross-play ? Anthem : une possibilité de cross-play ?

Le total cross-play avance doucement, n'ayant désormais plus beaucoup de barrières maintenant que Sony est entré malgré lui dans la danse. Et pendant que les choses progressent du coté de Fortnite et Rocket League, c'est maintenant Electronic Arts qui commence visiblement à flairer de ce coté pour le cas Anthem.



En effet, alors qu'en juillet dernier (donc avant le revirement de Sony), Bioware répondait d'un « Non » catégorique quant à inclure cette option, le ton vient soudainement de changer puisque le studio se contente maintenant d'un « Pas au lancement », ce qui laisserait entendre quelques actuelles plans à ce sujet.



Pas de quoi être surpris puisque plus tôt dans l'année, EA avait déjà fait savoir par l'intermédiaire de Chris Evenden être intéressé pour inclure le cross-play dans « leurs franchises clés ».