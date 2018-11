Un ''Mega Pack'' pour le PlayStation VR Un ''Mega Pack'' pour le PlayStation VR

Le terme « Mega Pack » n'est pas sans rappeler les heures les plus sombres de l'histoire de la PlayStation Vita mais qu'importe, on parle aujourd'hui du PlayStation VR qui accueille dès aujourd'hui un nouveau bundle digne d'intérêt, vendu 329,99€ avec pas moins de cinq jeux :



- Astro Bot : Rescue Mission

- PS VR Worlds

- Skyrim VR

- WipEout Omega Collection

- Doom VFR



Attention, comme de coutume, les jeux sont en code de téléchargement et il n'y a malheureusement pas de PS Move dans le lot.



Coté USA, on n'est pas en reste avec l'annonce d'un nouveau pack à 349,99€ qui arrivera le 14 décembre avec Borderlands 2, le tout frais Beat Saber et cette fois les deux Moves dans le lot.