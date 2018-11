Nintendo Switch : derrière les belles ventes, l'interrogation sur les marchés boursiers Nintendo Switch : derrière les belles ventes, l'interrogation sur les marchés boursiers

Les excellents résultats de Nintendo pour le Black Friday 2018 ne permettent pas de cacher la réalité : les analystes semblent se mettre d'accord pour dire que la firme ne parviendra jamais à atteindre ses objectifs fiscaux, où la majorité mise désormais sur 35 millions de machines LTD, contre 38 millions espérées par Big N.



Les différents cabinets spécialisés enfoncent une porte ouverte en déclarant que la problématique principale vient d'une deuxième année de carrière pour la Switch largement en deçà des espérances coté software, où certes Nintendo a pu se reposer commercialement sur ses premiers gros morceaux (Zelda, Splatoon, Mario Kart, Mario Odyssey…) mais sans parvenir à refourguer de nouvelles cartouches de taille, hormis récemment Pokémon et bientôt Smash Bros.



Qui plus est, même si dans l'architecture, la console reste une nomade, elle fait actuellement face à la guerre des prix avec deux concurrentes aux prix de plus en plus avantageux là où la Switch reste bloquée aux 300$/€, chose qui sera légèrement compensée pour les fêtes avec le pack Mario Kart 8 Deluxe dans quelques jours en Europe (et écoulée à vitesse grand V aux USA).



2019 se dessine comme bien plus radieux, mais reste que Nintendo n'est pas encore parvenu à appuyer ses secteurs annexes : la recherche d'un nouveau public pour la Switch a mené à un semi-échec (Nintendo Labo en l'occurrence) et l'entreprise est toujours incapable de percer sur le marché mobile, où Fire Emblem Heroes continue d'être le relatif sauveur, tandis que Dragalia Lost a fait le plus mauvais lancement actuellement (mais a pour compenser le meilleur taux de micro-transaction par joueur).



Certains commencent à évoquer le besoin d'une baisse de prix importante (ou nouveau modèle ?) mais il faut dans tous les cas que Nintendo réagisse rapidement : depuis janvier, la valeur boursière a baissé de 33 %.



(Source : GamesIndustry)