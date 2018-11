[LEAK] Le collector de Devil May Cry 5 [LEAK] Le collector de Devil May Cry 5

Leaké par Amazon qui est coutumier de cette pratique, l'édition collector de Devil May Cry 5 vient s'afficher avec ses quelques goodies dont la priorité sera faite à l'artbook et à une « figurine » assez inhabituelle : une réplique du Van (et le logo s'allume !).



Un pack vendu au prix de 120$ (uniquement pour les versions consoles) et qui n'est pour l'heure validé que pour le territoire américain. On attendra donc de voir si Capcom annonce l'équivalent pour l'Europe d'ici le lancement prévu le 8 mars 2019.