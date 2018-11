Game Awards : au moins 10 nouveaux jeux Game Awards : au moins 10 nouveaux jeux

Geoff Keighley se doit de teaser un maximum son rendez-vous des Game Awards qui se tiendra dans la nuit du 6 au 7 décembre, de 02h30 à 04h30 (heure française).



Et donc, voilà que l'homme nous déclare qu'il y aura plus de 10 nouveaux jeux annoncés, sans entourloupe cette fois puisqu'on parle concrètement de titres encore maintenus dans le secret, et donc en dehors de nouvelles vidéos de titres déjà existants.



Bien entendu, une partie sera teasée dans les jours à venir (comme chaque année) et on rappelle que dans le lot, on parle en rumeur d'un certain Alien : Blackout du même studio que Alien Isolation.