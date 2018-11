Kingdom Hearts III date son prochain gros trailer Kingdom Hearts III date son prochain gros trailer

Envie de vous spoiler et donc triste que Amazon n'ait pas pu tenir parole pour la diffusion du nouveau trailer de Kingdom Hearts III ? Alors sachez qu'un nouveau programme de diffusion vient d'être lâché par le compte officiel de la licence, comme suit :



10 décembre : nouvelle vidéo de gameplay

18 décembre : nouveau trailer

21 décembre : deuxième publicité (à destination des salles de cinéma)



De quoi préparer tranquillement le lancement qui tombera un mois plus tard, le 29 janvier 2019 précisément sur PlayStation 4 et Xbox One.