Mario Kart 8 Deluxe : le bundle Switch en Europe

La Switch n'a dernièrement pas manqué de bundle mais selon d'insistantes rumeurs depuis quelques heures, un pack Mario Kart 8 Deluxe (lancé la semaine dernière aux USA pour le Black Friday) déboulerait la semaine prochaine sur le territoire européen au prix de 299€, donc avec le jeu refilé gratuitement même si comme de coutume, c'est en pré-téléchargement.



Et Nintendo compte visiblement voir les choses en grand pour ce titre qui n'en finit plus de squatter les charts plus d'un an après sa sortie (et encore, on ne compte pas la version Wii U) puisqu'il y aurait 60.000 unités en France dès le Day One, un record pour un bundle Switch jusqu'à présent.